Phelps augura buen futuro al deporte en México

La Ciudad de México está de plácemes. El multimedallista olímpico, Michael Phelps, arribó a nuestro país con la encomienda de promover el deporte en territorio azteca, donde consideró que hay mucho potencial y talento para ser de las mejores selecciones del mundo, aunque ‘hay temas que deben de pulirse’ para lograr los objetivos planteados, como competirle a las grandes naciones y por qué no, llegar en algún momento a ser considerada una de las mejores delegaciones del mundo.

El estadounidense fue claro en sus declaraciones sobre la interesante evolución que el deporte ha tenido a lo largo de los años en las disciplinas existentes, ya que ahora, como embajador, ha tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo para promover la cultura deportiva.

La ‘Bala de Baltimore’, subrayó en exclusiva para Publisport que ahora las nuevas generaciones están mejor preparadas para estar a la altura y exista mejor competencia, pero también cuentan con un reto mayor: trabajar más.

¿Qué piensas sobre el deporte en México?

En especial veo una importante transición en el deporte. Veo muy bien el crecimiento y la importancia que se le da, aunque les ha costado trabajo sobresalir y es lógico. Sé que es duro, pero si le dan la atención debida pronto le competirán a Estados Unidos y Australia, ya que creo que van por muy buen camino. Toda y cada una de las competencias ha cambiado en todo el mundo y eso es interesante.

Con referencia a los nuevos atletas, ¿qué análisis puedes hacer?

Vivimos en una época donde la actividad es diferente y eso me agrada mucho, porque te hace esforzarte más y lograr la meta que tú mismo te planteas. Sea el deporte que sea, tú eres un elemento importante dentro de un grupo y en solitario también. A mí me gusta mucho ver futbol americano, soccer y básquetbol. Al parecer son diferentes, pero no, ya que tú te tienes que preparar al cien en cada momento, porque nunca sabes lo que te espera.

¿Cómo te preparas para las competencias importantes?

Siempre me ha gustado dar lo mejor de mí. Debo reconocer que el trabajo que hago es diferente al que se acostumbra a hacer, pues le dedico mucho tiempo. Siempre he creído que los sueños hay que cumplirlos y para eso nos debemos metalizar. Cada competencia es distinta y también los rivales. Cuando tú das tu merdor versión en un evento es obligación mejorar para la otra, pues tus rivales siempre dan un plus.

A sus 32 años, el nadador tuvo la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde consiguió ocho medallas (seis de oro y 2 de bronce); en Pekín 2008 logró el mismo número de preseas, pero con la diferencia de ser todas de oro); Londres 2012 lo consagró como el máximo medallista olímpico con 18 de oro, 2 de plata y un par de bronce. Para Río de Janeiro 2016 escribió su nombre en el máximo libro de natación, ya que obtuvo cinco insignias de oro y una de plata.

¡Imperdible!