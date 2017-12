Definidos los Octavos de Final de la Champions League

Real Madrid, campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, se medirá a París Saint-Germain en los octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa.

El duelo, que volverá a enfrentar a Cristiano Ronaldo y Neymar en un terreno de juego, fue posible porque el Real Madrid terminó segundo en la fase de grupos.

Barcelona jugará contra Chelsea, Manchester City contra Basilea, Manchester United contra Sevilla y Porto se verá con Liverpool por un puesto entre los ocho mejores equipos del continente.

Además, el sorteo deparó los siguientes enfrentamientos: Juventus-Tottenham, Bayern de Munich-Besiktas y Shakhtar Donetsk-Roma.

