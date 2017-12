El uruguayo Christian Tabó se va del Atlas

La directiva del Atlas anunció este lunes la salida del uruguayo Christian Tabó. El sudamericano jugará el próximo año a préstamo con el Puebla. Misma suerte tendrá el joven Diego Cruz, quien lo acompañará durante el mismo tiempo en el conjunto de La Franja.

El buen cierre de torneo que tuvo Tabó no fue suficiente para que recibiera un voto de confianza. El técnico José Guadalupe Cruz le entregó la titularidad en la jornada 16, para el Clásico Tapatío. Pese a las críticas por la designación, el uruguayo respondió en la cancha. Fue factor para el triunfo por 2-1 sobre Chivas.

A partir de ese momento, no soltó el puesto. Fue de lo más rescatable para el Atlas en la recta final. Sin embargo, no le bastó. Ahora, el “Profe” Cruz no lo considera más entre sus planes. Por eso, el sudamericano fue cedido en calidad de préstamo al Puebla, un rival directo en la lucha por evitar el descenso en el próximo semestre.

Christian Tabó llegó al Atlas para el Torneo Apertura 2015. Ha tenido algunos buenos destellos. Pero han sido más las actuaciones a la baja. Por eso, es uno de los futbolistas más criticados por parte de la afición. Su salida era pedida por los seguidores desde hace algún tiempo y este lunes se ha hecho oficial.

La misma suerte ha corrido el joven defensor de 22 años, Diego Cruz. También pasará el próximo año cedido a préstamo con el Puebla. Durante el Torneo Apertura 2017 no tuvo un solo minuto de actividad en la Liga MX. Tampoco en la Copa MX. Fue relegado a jugar con la categoría Sub-20, donde tuvo bastante participación.

Ante ese panorama, el técnico del Atlas ha considerado que no le necesita más en el plantel. Por eso, fue enviado al conjunto de la Franja, donde buscará la oportunidad que con los Zorros le fue negada.

Informamos que los jugadores Christian Tabó y Diego Cruz han sido transferidos en calidad de préstamo por 1 año a @ClubPueblaMX pic.twitter.com/qVFmrmKKis — Atlas FC (@atlasfc) December 11, 2017

TE RECOMENDAMOS