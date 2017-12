VIDEO: Así se despidió 'Chaco' Giménez de Cruz Azul

Luego de que se anunciará la salida de Christian 'Chaco' Giménez de Cruz Azul, el argentino no dejó pasar la oportunidad de hablar ante los medios de comunicación, afirmando que la escuadra celeste siempre será su casa y que cuando lo necesiten ahí estará.

"Le tengo un cariño enorme a la institución pero esto no se acaba, quiero mucho al club y al presidente, se han portado de maravilla conmigo, estoy muy agradecido con la afición que me ha tratado muy bien a lo largo de los años. Cabe mencionar que Pachuca también es mi casa", mencionó.

Giménez se ha consolidado como una de las máximas figuras de la escuadra celeste, ya que ha dejado el corazón en cada partido por defender la camiseta a lo largo de siete años. "Tengo sensaciones encontradas porqué son muchos años, la gente va a decir que me quede, y estoy muy agradecido con ellos por todo el cariño y es mutuo, que más quisiera decirles que me voy a quedar pero no es así. Pachuca es mi única opción para seguir jugando en el futbol mexicano", finalizó.

¡Aquí los videos!

TE RECOMENDAMOS