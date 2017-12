VIDEO: Campeona olímpica de gimnasia cumplió sueño de ser porrista de NFL

La tetracampeona olímpica de gimnasia, Simone Biles, cambió por un tiempo su tarea como una de las mejores especialistas de esta disciplina -como lo mostró en Río 2016- para ser cheerleader de la NFL.

Biles lució sus dotes de animadora por Houston Texans de la NFL, en el encuentro del pasado domingo ante San Francisco 49ers, que terminaron perdiendo por 26-16.

“He tenido una experiencia increíble animando a los Texans”, dijo Biles en su cuenta de Twitter, red social en la que dio a conocer todos los detalles de su novedosa actividad, en la que cumplió uno de sus sueños en el NRG Stadium.

La gimnasta se tomó un año sabático tras los Juegos Olímpicos de Río y ahora se prepara para volver a los primeros planos a sus 20 años.

I had such an amazing experience cheering at the Texans Game ❤️

Definitely a memory to last forever! pic.twitter.com/dvLmlClfk6

— Simone Biles (@Simone_Biles) December 11, 2017