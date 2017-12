Paige, luchadora británica, aceptó consumo de sustancias prohibidas

Al estar alejada de la WWE tras su lesión en el cuello, la luchadora británica Paige aseguró que sufrió de depresión, motivo por el cual consumió drogas y fue suspendida de los cuadriláteros.

‘Cuando me lesioné el cuello, pensé que no podría volver a luchar. Eso me hizo entrar en una depresión, me sentía muy sola y tenía mucho dolor’.

‘Empecé a tomar medicamentos pensando: ‘No pasa nada, no soy ninguna adicta’. Pude parar a tiempo, pero cometí un error tonto. No era bueno para mí’, aseguró la ex diva en el podcast de Lilian García.

Paige aseguró que su segunda suspensión de la WWE no fue por medicamentos recetados, sino por sustancias ilegales.

‘Sé que el positivo no fue por medicamentos, pero estaba muy avergonzada y quería ocultarlo de alguna forma’, admitió.

