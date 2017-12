VIDEO: Luchadora mexicana sufre fractura de tibia y peroné

La luchador mexicana Goya Kong sufrió una terrible lesión en la tibia de la pierna derecha, en una función celebrada el fin de semana pasado en el Gimnasio Juan de la Barrera con la Triple A, desatando la preocupación de sus fans, quienes tendrán que esperar al menos cinco meses para tenerla de vuelta en el cuadrilátero.

Goya Kong intentó hacer un salto abajo del ring, pero a la hora de caer, su pesó venció la fuerza de su pierna y sufrió una aparatosa lesión que requirió de la asistencia médica inmediata, pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para evitar que sufriera un daño mayor.

En declaraciones recogidas por el portal Mediotiempo, la luchadora se mostró optimista y con el deseo de recuperarse lo antes posible: “Pese a ser una dura lesión me siento muy motivada para salir adelante, sé que estoy pasando por un tropezón, pero Dios manda a sus mejores guerreros a las más duras batallas. No puedo apoyar la pierna, pero sí puedo caminar en andadera; no requiero reposo absoluto, de acuerdo a las indicaciones del doctor debo tener cierta movilidad ya que eso ayudará a que me recupere más rápido y sin que se generen coágulos”.