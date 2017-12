Pablo Aguilar se despide de América con emotiva carta

El defensa paraguayo Pablo Aguilar dedicó una palabras de despedida y agradecimiento al Club América, una vez que volverá a Xolos de Tijuana a partir del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Me cuesta escribir estas palabras, pero quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí e hicieron posible el que pudiera defender a muerte los colores de esta gran institución, porque he cumplido uno de mis sueños que jamás olvidaré”, indicó.

“Durante este tiempo viví momentos muy buenos y otros no tanto, pero todos ellos me ayudaron a crecer personal y profesionalmente y difícilmente podré borrarlos de mi mente”, añadió.

Aguilar Benítez, de 30 años de edad, tuvo palabras para los seguidores del conjunto de las Águilas, una vez que siempre se sintió arropado.

“Este sueño no podría haber sido tan grande sin el cariño y apoyo incondicional que siempre me brindó la afición azulcrema, no hay palabras suficientes con las cuales pueda expresarles mi agradecimiento por alentarme en las buenas y no dejarme caer en las malas, siempre los llevaré en mi corazón”, subrayó.

Después de defender los colores del América entre 2014 y 2017 y ganar una Liga MX y dos títulos de Liga de Campeones de la Concacaf, Aguilar regresará a Xolos de Tijuana, club con el que también se coronó en la Primera División del balompié mexicano en el Apertura 2012.

“También quiero mostrar mi agradecimiento a todo el personal que forma parte del Club América, al cuerpo técnico y a mis compañeros que hicieron que en todo momento me hicieron sentir en casa. Les deseo todo el éxito posible. ¡Gracias Águilas, sigan volando alto!”, concluyó el guaraní.

Pablo Aguilar fue pieza importante de la negociación con Xolos, ya que América fichó del club fronterizo a Joe Corona, Emanuel Aguilera y Henry Martín.