Miguel Herrera lamenta actitud de otros clubes con América en el Draft

Una vez concluida su participación en el Régimen de Transferencias de cara al Clausura 2018, el técnico del América, Miguel Herrera, lamentó que el resto de los clubes no traten a su equipo de la misma manera a la hora de negociar jugadores.

El Piojo, quien aseguró entender la situación, manifestó que los equipos de la Liga MX venden al triple, no prestan y no aceptan intercambios con ellos.

"Vienes acá y no hay equipos que te vendan, no hay equipos que te presten. Todo mundo se presta pero acá a nosotros no, y entendemos por qué no nos quieren reforzar: es un equipo fuerte el América. Preguntas por un jugador y las cifras están fuera de la realidad.

"Preguntas por alguien y te lo dan el triple de lo que le puede costar a otro. Así se hace, 'bueno, préstame uno', 'no, no te presto', 'un cambio', 'no, no hay cambios…'. Hay que fortalecer a un equipo que tiene que pelear la parte de arriba", señaló a su salida de las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

Pese a todas las trabas, el estratega de las Águilas se dijo tranquilo con las tres incorporaciones que hicieron esta tarde Henry martín, Joe Corona y Víctor Aguilera, señalando que todavía buscan reforzar la plantilla con dos futbolistas más que buscarán en el extranjero.

"(Necesitamos) un nueve que nos ayude a hacer goles, que complete con el Cepillo, con Henry y con el Wero Díaz", agregó.

Sobre Darwin Quintero, Cecilio Domínguez y Silvio Romero, jugadores que no entran en planes del Piojo, el entrenador afirmó que seguirán contando con ellos hasta que no haya una buena propuesta económica.

“Silvio es el jugador más asediado, lo han pedido muchos clubes y sería el jugador que podría salir, pero no está fuera nadie. Nos corre prisa porque no podemos estar esperando, queremos tener en la fecha uno a todo el equipo completo”, concluyó.