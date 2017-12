Revela 'Gallito' Vázquez que no sabe por qué salió de Chivas

José Juan Vázquez, ahora futbolista de Santos Laguna afirmó que nunca supo por qué terminó saliendo de Chivas club donde jugó durante tres torneos.

"Yo siempre estaba a la orden y con el tiempo disponible para los minutos que me diera (Matías Almeyda), yo siempre lo hacía al cien por ciento, pero en realidad no supe por qué (salió el equipo)", dijo Vázquez a la cadena ESPN.

El mediocampista revela que el contacto para negociar su traspaso inició durante el recién concluido Apertura 2017.

"A mí me marca Dante Siboldi antes de que terminara el torneo. Habló conmigo y me hizo la propuesta que él quería que viniera para acá", explica el "Gallito". "Fue cuando me entero que Santos y él estaban interesados por mí".

Además de Vázquez, los Guerreros sumaron como refuerzos a los delanteros Jesús Isijara (Necaxa), Jefferson Cuero (Morelia) y Bryan Rabello (Pumas), además del defensa Gerardo Alcoba (Pumas), y vendieron a Chivas a los juveniles Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros. Los Laguneros también se desprendieron de Jorge Enriquez y Ventura Alvarado.