'Siempre di lo mejor de mí al defender estos colores': Samudio

Luego de que se diera la noticia de que el América vendió a Miguel Samudio con los Gallos Blancos de Querétaro, el futbolista paraguayo no dejó pasar la oportunidad de agradecer al club con el que permaneció más de dos años y a su afición que siempre lo apoyo.

"Me voy agradecido por todo el cariño que me brindó Club América pero sobre todo su gran afición. Siempre di lo mejor de mi al defender estos colores, ahora un nuevo reto me espera por delante", escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que Samudio defenderá los colores de los Gallos Blancos a partir del Torneo de Clausura 2018, equipo que no tuvo buena temporada durante el Apertura 2017, terminando en la posición número 16 con el mismo número de unidades sumadas.

Me voy agradecido por todo el cariño que me brindó @ClubAmerica pero sobre todo su gran afición. Siempre di lo mejor de mi al defender estos colores, ahora un nuevo reto me espera por delante. pic.twitter.com/DWVML1aETf — Miguel Samudio (@samudiomiguel10) December 14, 2017

TE RECOMENDAMOS