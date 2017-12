VIDEO: La épica entrevista de Jürgen Damm en inglés tras campeonato

Luego de que Tigres conquistará el Torneo de Apertura 2017 tras vencer a los Rayados de Monterrey el pasado domingo en el Estadio BBVA Bancomer, Jürgen Damm protagonizó un momento épico al acceder a una entrevista en inglés.

Cabe mencionar que el joven mexicano supo responder correctamente a cada una de las preguntas realizadas por el reportero; sin embargo, es poco común ver este tipo de acciones en la Liga Mexicana.

¡Aquí el momento!

A few words in English with Jurgen Damm #ligamxeng #finalregia @TigresOficial pic.twitter.com/KvzUXpPzW2

