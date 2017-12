'Chaco' Giménez se despide de Cruz Azul con emotiva carta

Querido Cruz Azul, Han sido días de sentimientos encontrados y muchas emociones. Como siempre dije estoy agradecido con esta institución que me ha dado todo. Agradecer a la gente que trabaja en La Noria y en el Estadio Azul. Son mis hermanos. Jardineros, polis, utileros, etc. A mis amigos de equipo, no saben cuánto los voy a extrañar…hemos vivido cosas muy fuertes juntos tanto tiempo y siempre estuvimos de pie para ayudarnos mutuamente. Los quiero mucho. No me quiero olvidar de nadie, sepan todos que los tengo presente en mente y corazón. A ti, Cruz Azul, qué te puedo decir? Me adoptaste como tu hijo. Tanto tú a mí cómo yo a ti no tenemos nada que reprocharnos, lo intentamos una y mil veces y si, quizá no conseguimos el título que tanto buscamos… Pero hemos logrado lealtad mutua y de mi parte amor a la camiseta y de la tuya amor a un jugador. Lic. Guillermo Alvarez, a ti a tu familia gracias por toda la confianza y atenciones que me brindaron estos años. Tengo tanta gente que agradecer que no me alcanzaría las páginas para hacerlo. De ustedes, afición, no me voy a olvidar jamás! Me hicieron sentir como un canterano, sacaron mi máximo potencial. Cada vez que usaba esta camiseta era como que me entraba el espíritu de cada aficionado y jugaba con el corazón. GRACIAS CRUZ AZUL POR TODO CON CARIÑO: Christian “Chaco” Gimenez

