VIDEO: Ala cerrada de los Colts, hospitalizado por lesión en la cabeza

Mientras bloqueaba a Deiontrez Mount, jugador y apoyador de Broncos, el elemento de los Indianapolis Colts, Brandon Williams, salió en camilla tras un accidente que tuvo en dicha jugada, después de que en su trabajo la fuerza y el empuje de su rival lo mandaron al césped, aunque se argumentó que ya tenía la lesión tiempo atrás.

‘Tenía movimiento en sus extremidades. Sufrió una lesión en la cabeza’, dejó en claro el portavoz del conjunto. ‘No hubo lesión en su cuello. Fue colocado en el carrito de asistencias como medida preventiva’.

El suceso pasó en el segundo cuarto del juego. Mientras se llevaba acabo un despeje, el ala cerrada chocó su casco con el del oponente, y así dejó una laceración en la zona afectada; de hecho, Brandon estuvo recostado algunos minutos dentro del terreno de juego.

Al atender a Williams, el parte médico hizo de inmediato su labor con el objetivo de prevenir una tragedia. Algunos de los deportistas se arrodillaron en cada segundo que su compañero estuvo en observación hasta la salida del mismo.

Colts' TE Brandon Williams was just stretched off after this pic.twitter.com/nzR7kK0CM2

— Richard Lee-Sam (@RLeesam) December 15, 2017