Futbolista argentino es acusado de intentar matar a su esposa

El ex jugador del Porto, Lucho González fue denunciado por su esposa, quien afirma que intentó matarla el pasado viernes 8 de diciembre en Brasil tras una fuerte discusión que tuvieron.

"Mi marido intentó matarme luego de una discusión que tuvimos. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y cosas de valor, sacó el dinero de las cuentas bancarias y me robó mi dinero. Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas, me colgó en el barandal y llamó a mis hijos para que me vieran caer del balcón", explicó Andreia al diario Globoesporte.

Las declaraciones de la víctima las tomó la policía local para abrir una investigación de dicho caso, mismo que ya atienden los representantes legales del futbolista argentino. Por el momento, Lucho no podrá acercarse a su esposa ni a sus hijos por un lapso de 90 días, o hasta que se aclare la situación.

