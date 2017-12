Marco Fabián jugó con fuerte dolor en Copa Confederaciones

El mediocampista mexicano Marco Fabián volvió a recordar lo complicado que fue superar sus problemas de espalda, situación que casi lo llevó al retiro, pero ahora su aspiración es jugar con Eintracht Frankfurt y estar en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Fabián de la Mora recayó de sus problemas físicos por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a mediados de año, tras jugar con demasiado dolor la Copa Confederaciones 2017.

“Fue una cirugía complicada, y fue un poco desconcertante. Pero tenía esperanza y confianza en que Dios regresaría, y aquí estoy", manifestó en entrevista al portal Frankfurter Rundschau.

No quería perderse la Confederaciones, pero hubo un momento en que no aguantó y por ello en esta temporada 2017-2018 no ha tenido actividad con su club Eintracht Frankfurt.

"Sentí dolor en el campo, no estaba al 100 por ciento en forma. Recibí varias inyecciones para la espalda y tomé pastillas. En algún momento después de la Copa Confederaciones, no pude continuar", admitió.

Agregó que no quería perderse la Copa, debido a que era el único torneo en su carrera en el que no había jugado.

Apenas en esta semana hizo parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros en las “Águilas”, por lo que se enfoca en recuperar su nivel y ser considerado para jugar la Copa del Mundo Rusia 2018, lo que sería su segunda participación en un certamen de tal magnitud tras Brasil 2014.

"La Copa del Mundo de hecho es una gran motivación para mí. Y es realmente especial jugar contra Alemania. Es mi segundo hogar fuera de casa. Es mi segunda Copa del Mundo, y representar a mi país sería un gran honor", indicó el jalisciense, quien espera estar de regreso a las canchas a mediados de enero.

TE RECOMENDAMOS