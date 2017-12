El tierno mensaje que 'Chicharito' le mandó a su novia

El delantero mexicano, Javier 'Chicharito' Hernández ha dejado notar a través de sus redes sociales lo enamorado que se encuentra de su novia, Andrea Duro, a quien le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram.

"No sé qué es lo que hice en otras vidas. A quien tuve salvar para que me salvaras tú? Tal vez cure en la guerra mil heridas. Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré, o si me encontraste tú…”, escribió el jugador del West Ham.

Cabe mencionar que Hernández atraviesa por un buen momento sentimental, pero lamentablemente dentro de la cancha no, ya que ha pasado por lesiones que lo han dejado fuera de actividad, y la llegada de David Moyes al West Ham, no fue la mejor noticia que recibió.

