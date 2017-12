Mexicano Adrián Gozález, traspasado con los Bravos de Atlanta

El primera base mexicano, Adrián González fue cedido por los Dodgers de Los Ángeles con los Bravos de Atlanta junto a sus compañeros Scott Kazmir, Brandon McCarthy y Charlie Culberson, así lo dieron a conocer ayer en sus redes sociales.

Luego de cinco temporadas con Los Ángeles, ‘El Titán’ defenderá su quinta camiseta en Ligas Mayores, luego de estar con las Medias Rojas de Boston, Rangers de Texas y Los Padres de San Diego.

"Los Dodgers de Los Angeles adquirieron hoy jardinero Matt Kemp de los Bravos de Atlanta a cambio de consideraciones Adrián González, Scott Kazmir, Brandon McCarthy, Charlie Albertson y efectivo", escribió el equipo en su cuenta de Twitter.

The Los Angeles Dodgers today acquired outfielder Matt Kemp from the Atlanta Braves in exchange for Adrián González, Scott Kazmir, Brandon McCarthy, Charlie Culberson and cash considerations.

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 16, 2017