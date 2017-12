No hay futbolistas mexicanos entre los 100 mejores del 2017

De los 100 mejores futbolistas del planeta, ninguno es mexicano. Entre el listado encabezado por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar no aparece ningún jugador azteca, a diferencia de otros años.

Según la publicación de la revista Four Four Two, Lionel Messi es el mejor futbolista de la actualidad por encima de CR7 y su excompañero en el Barcelona, Neymar.

"Nadie en la cinco grandes ligas europeas ha marcado más goles en 2017. Nadie en La Liga ha dado más asistencias, ha creado más ocasiones, ha hecho más regates o ha dado más pases importantes”, argumenta la revista.

Pero en el ranking de los 100 mejores futbolistas del mundo, elaborado por esta publicación, no está ningún mexicano, a diferencia del año pasado, cuando México sí estuvo representado gracias a Javier Hernández. quien ocupó en lugar 82.

A mediados de este año, la misma revista publicó la lista de los 100 mejores jugadores de la historia, misma en la que sí apareció Hugo Sánchez en el sitio 82.