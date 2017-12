Riquelme extraña a equipos mexicanos en Libertadores

El ex jugador argentino, Juan Román Riquelme, aseguró que los equipos mexicanos eran un hueso duro de roer cuando participaban en la Copa Libertadores.

“La Copa Libertadores hoy la puede ganar cualquiera, no es tan difícil como era antes. Los brasileños no son gran cosa y hoy no están jugando los mexicanos, con ellos viajar era complicado, por ahí que no le daban tanta bola a la Copa pero te complicaban siempre”, mencionó Riquelme en el programa argentino 'Pasión.

Asimismo, Riquelme mencionó que Boca Juniors debe coronarse sin problemas en la próxima edición, debido al bajo nivel que presentan los conjuntos amazónicos.

Debido a que los directivos del futbol mexicano consideran que el calendario de la Conmebol no es compatible con la calendarización del balompié azteca, ningún conjunto tricolor participará en la Copa Libertadores por segundo año consecutivo.

