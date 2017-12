Liga MX veta un año a periodistas por dar acceso a barrista de Tigres

El dejar entrar a un aficionado a los festejos de Tigres en la Final que ganó ante Rayados, les costará un año de suspensión a algunos representantes de los medios de comunicación.

Según lo publicado por la página de la Liga MX y Ascenso MX, se dio a conocer que los reporteros, camarógrafos y fotógrafos involucrados, violaron las normas y reglamentos durante la vuelta de la Final del Apertura 2017.

“Por facilitar el acceso a la cancha a un aficionado, mismo que incitó a la violencia: Iván del Ángel, reportero y Ramón Arévalo, camarógrafo de ESPN, quedan suspendidos por un año”, mencionó la Liga MX en su comunicado.

Además de ellos, los fotógrafos José Juan Martínez Támez y José Macías, quedaron suspendidos el mismo tiempo, por sacarle gráficas al aficionado de Tigres.

Al igual que José Lugo, camarógrafo de Televisa, por agredir al personal operativo y no respetar las normas.

En las investigaciones también resultaron suspendidos Roberto Hernández, reportero de la RG 690, Jair Ramos y Andrea Treviño, fotógrafos del Club Tigres, pero ellos por seis meses.

Esto por no respetar los lineamientos al término del encuentro.

Los representantes de los medios no podrán realizar su trabajo en cualquier torneo vinculado con el futbol mexicano.

“Todas las suspensiones aplican a partir del 19 de diciembre de 2017 para toda actividad relacionada a la Liga MX/Ascenso MX, conformadas por la Liga Bancomer MX, Ascenso Bancomer MX, Liga MX Femenil, Sub 20, Sub 17, Sub 15; así como cualquier otra vinculada con el futbol mexicano”, finaliza el comunicado.

