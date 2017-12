Con todo y Héctor Moreno La Roma fue eliminada de la copa

Con el defensa mexicano Héctor Moreno como titular, el equipo de la Roma quedó fuera de la Copa de Italia al perder 1-2 ante el Torino, en partido correspondiente a la etapa de octavos de final.

Los goles de la diferencia fueron obra de Lorenzo de Silvestri, al minuto 39, y de Simone Edera, al 72. El checo Patrik Schick descontó al 85; en tanto que el bosnio Edin Dzeko falló un penal al 77, en este duelo disputado en el estadio Olímpico de Roma.

Un golpe muy duro es el que recibió el cuadro de la capital italiana, el cual no tuvo certeza frente al marco pese a que fue capaz de generar diversas ocasiones de gol, sobre todo en el segundo tiempo.

La visita, que no fue tan insistente al frente, logró terminar con el cero en la pizarra al minuto 39 por medio de Lorenzo de Silvestri, para irse así al descanso.

Para el complemento, el conjunto de “La Loba” se fue con todo al frente y en ese afán de conseguir el empate dejó espacios que fueron explotados por el “Toro”.

Tras un remate al poste del holandés Kevin Strootman, a pase de Héctor Moreno, el Torino aumentó su ventaja por medio de un veloz contragolpe.

Alex Bereguer por izquierda metió un balón que llegó hasta segundo poste, donde Simone Edera “cerró la pinza” para ponerlo en el fondo de las redes al minuto 72.

La Roma nunca bajó los brazos y al minuto 76 le señalaron un penal a favor que el bosnio Edin Dzeko no ejecutó de manera correcta y que le permitió al guardameta Vanja Savi? recostar a su derecha para evitar la caída de su marco.

A cinco minutos del final, Patrick Schick acortó distancias, pero Torino soportó los embates de su rival para salir con el triunfo y el boleto a los cuartos de final de la Copa de Italia.

El arbitraje estuvo a cargo de Giampaolo Calvarese, quien amonestó a M’ Baye Niang (27) y a Emiliano Moretti (77) por la visita; en tanto que Maxime Gonalons (57) vio cartón preventivo por los de casa.