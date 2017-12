José Luis Higuera explica la situación de Oswaldo Alanís en Chivas

Chivas se encuentra metido en un lío. Al separar a Oswaldo Alanís de plantel, por negarse a firmar una extensión por seis meses de contrato, se ha ganado incontables críticas. Incluso, ya provocó una reacción por parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas.

Y este martes, el polémico director general del equipo, José Luis Higuera, ha intentado calmar los señalamientos en su contra. En su cuenta oficial de Twitter aseguró que toda decisión que se tome en Chivas es autorizada por el duelo del club, Jorge Vergara.

“En Chivas hay un responsable de futbol otro de aspectos administrativo y financieros y un dueño. Ninguna decisión o acción ninguna se toma individualmente. Hay roles claros, pero no nos equivoquemos: todo se acuerda y analiza antes de accionar. Y absolutamente todo lo aprueba el dueño”, escribió el directivo.

Enseguida, el dirigente dedicó tiempo a responder varios de los comentarios que recibió. Trató de justificar la situación que actualmente vive Oswaldo Alanís. Y después de señalar al dueño del club, buscó repartir la culpa.

“Creen que en Chivas hoy en día se mueve algo sin el involucramiento de Jorge Vergara o Matías Almeyda. Claro que no. Siempre estamos de acuerdo y así se enriquecen las decisiones, pero todo, absolutamente todo es cerrando filas entre los tres”, detalló Higuera.

Oswaldo Alanís fue relegado de la plantilla que fue a Cancún, para trabajar la pretemporada. El defensa central entrena en Guadalajara con la Segunda División de Chivas. El problema es que no ha firmado la extensión de contrato que la directiva le ofreció por seis meses. Y es que existe el temor que al concluir el convenio se pueda ir gratis al extranjero, después del Mundial.

“Nosotros lo hemos apoyado al 100 por ciento desde que llegó. Aprovecho para aclarar que el proceso con Oswaldo Alanís jamás ha sido agresivo, grosero u hostil. De hecho ayer tuvimos una larga reunión y se avanzó mucho”, sentenció el director general del Grupo Omnilife-Chivas.

“Lo más importante es que es un negocio de y entre personas, por lo que todavía se hace más difícil. Cuando el interés de un jugador y de un club se desalinea se pone compleja la cosa. En Chivas hay millones de opiniones y muchas mala leche”, aseveró Higuera.

Finalmente, el directivo sentenció: “El mismo Oswaldo Alanís es importante para nosotros y él lo sabe. Pero también sabe que el futbol es así: muchas veces es injusto. Debemos tratar a todos como personas y tomar juntos las decisiones. Eso se está haciendo”.

