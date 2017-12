Steelers, con más seleccionados para el Pro Bowl

Los seleccionados al Tazón de Profesionales de la NFL fueron anunciados y los Steelers de Pittsburgh son el equipo que más jugadores aportarán para el duelo de exhibición que premia a los que más votos recibieron como los mejores de la campaña, con siete elementos.

Entre los representantes de Pittsburgh están las tres ‘Bs’, conformadas por el quarterback Ben Roethlisberger, el corredor Le’Veon Bell y el receptor Antonio Brown, además del linebacker estelar Ryan Shazier, quien aún está recuperándose de una lesión que sufrió en la médula espinal, pero cabe recordar que los únicos jugadores que serán excluidos de este partido serán los que asistirán al Super Bowl LII.

Después de los Steelers, las franquicias que más representantes tendrán en el Pro Bowl serán los Saints de Nueva Orleans y los Eagles de Filadelfia, ambos con seis jugadores, entre ellos está el pasador Carson Wentz, quien no verá acción por su lesión en la rodilla.

Este duelo será el 28 de enero en el Camping World Stadium de Orlando, una semana antes de que se dispute el Super Bowl LII en el US Bank Stadium, casa de los Vikings.

Así, todos los aficionados a la NFL podrán disfrutar de la acción de las estrellas más destacadas del emparrillado, pues el Tazón de los Profesionales es considerado como un gran preámbulo para la fiesta que promete ser el Súper Domingo.

It’s time…

Your 2018 #ProBowl Rosters are HERE: https://t.co/2QyuNFmnVK pic.twitter.com/IOxsQRpWqV

— NFL (@NFL) December 20, 2017