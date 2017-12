Alan Pulido, inspiración para el nombre de un bebé

Que contento y feliz me siento de recibir este mensaje que me mando una persona por Instagram, diciéndome que nació su hijo hace un día y que le puso el nombre de Alan, no tengo palabras para decirle lo contento que estoy de sentir esta sensación que inspiro a estas personas a ponerle a su hijo mi nombre, no cabe duda que el fútbol rebasa límites y me doy cuenta una vez más que nunca me equivoque al elegir jugar al fútbol, muchas gracias de corazón te lo digo y te mando un abrazo enorme y espero algún día no muy lejano poderlos conocer y tomarme una foto con ustedes, que DIOS los bendiga hoy y siempre #graciasDIOSportodo #ultrafeliz #😭 #🙏🏻 #❤️ #momentounico

