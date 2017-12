¡Sin miedo a la jaula! Hijo del Signo amenaza con destapar a Star Jr.

La lucha en jaula que se presentará este 25 de diciembre en la Arena México puede ser la mejor manera de festejar diez años de carrera para el Hijo del Signo, mismos que cumplirá en el próximo mes de enero. Por eso el heredero de Toño Rendón se siente motivado pues llegará con todo y contra todos sin importar sean rudos y técnicos, lo único en lo que piensa es en la victoria.

Para el Hijo del Signo esta será la primera lucha en jaula en la que participará dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero de manera independiente ya tuvo la oportunidad de participar en una y, además, de quitarle la cabellera la Halcón Dorado Jr; en 20 10. En dicha jaula también participaron Ultramán Jr., Rambo, Tauro de Creta, Fishman Jr., Hijo del Solar, Hijo del Canek, El Signo y Villano IV entre otros.

“El llegar a esta lucha en jaula fue culpa de Starman y Star Jr; ellos me faltaron al respeto, me rompieron la máscara al igual que a Nitro, por eso decidimos unirnos e ir contra ellos; por otro lado se dio la rivalidad entre los Cancerberos contra Pegasso y Oro Jr; así que todos entraremos a la jaula donde no habrá compañerismo, en total seremos diez luchadores exponiendo la máscara y aquí iré contra quien me toque, sin importar que sea mi propio compañero Nitro”, aseguró.

Y es que hay que recordar que hace algún tiempo fue Nitro quién le ganó la cabellera a su padre, El Signo, por lo que en esta lucha puede aprovechar para cobrar venganza pese a ser su aliado: “En mi no hay rencor, son cosas que se dan en la lucha libre, pero no sonaría mal una venganza, sé de la capacidad que Nitro tiene y, finalmente, venció a mi padre por lo que una venganza sería la mejor forma de acabar con esta jaula”, sentenció.

El principal objetivo de el Hijo del Signo es la máscara de Star Jr; o Starman, pero en una lucha en jaula todo puede pasar. Sin Salida, lucha en jaula en la Arena México el lunes 25 de diciembre en punto de las 5:00pm, la mejor manera de festejar la Navidad.

