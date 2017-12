VIDEO: Equipos de futbol internacional envían mensaje navideño

Inter de Milán, Milán, Juventus, PSG, Real Madrid y Barcelona, son algunos de los equipos del futbol internacional que no olvidaron mandarle mensaje a sus seguidores y amantes del deporte en fechas navideñas.

En los videos se muestran algunos de los futbolistas que quisieron regalarle a sus fanáticos una sonrisa junto con palabras, y agradeciendo el apoyo que se les brinda en cada uno de los encuentros que han tenido y vivirán.

Christmas is magic, no matter what your age is! 🎄

All our academy players, from Piccoli Amici 2010 to #MilanPrimavera, wanted to send you their season's greetings. Enjoy it! 😍

Gli auguri di tutte le nostre squadre del Settore Giovanile. Buon divertimento! 😍#MyMilanXmas pic.twitter.com/T35GK3gxK1

— AC Milan (@acmilan) December 24, 2017