VIDEO: ​Neymar recuerda su fractura de columna en entrevista con Piqué

Neymar recordó el "peor momento de su vida" de manera particular, durante una "entrevista" con su ex compañero del Barcelona, Gerard Piqué, para el medio The Players Tribune.

En una conversación amena, el crack brasileño dio detalles de la tragedia que vivió en el Mundial 2014 cuando salió lesionado en el partido ante Colombia tras un golpe del defensor Juan Camilo Zúñiga, situación que lo dejó fuera del torneo y no pudo disputar la semifinal con Alemania, que terminaron perdiendo de forma estrepitosa por 7-1 en Belo Horizonte.

"Me gustaría más haber terminado perdiendo 7-1 que lesionado… Salí sin querer salir. La semifinal la vi en casa. No sé qué pasó. Ha sido una cosa muy rara. 30 partidos y esto no va a pasar, no sabía qué pasaba, miraba y no lo entendía. No jugué yo, Thiago (Silva) ni (Dani) Alves. Es un día que salió todo mal. Aparte que todo bien para ellos. Es difícil hablar de afuera, todos de adentro no entendían qué pasó. Ha sido un desastre para nosotros, a nadie se le olvida", dijo el delantero del PSG.

Sobre el momento de la lesión ante Colombia, Neymar no dudo al decir que "esa lesión ha sido mi peor momento de mi vida. Esa semana sólo lloraba, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, mi familia… Recuerdo llorar, llorar y no parar de llorar".

"Cuando me choca Zuñiga siento una reacción, me intento levantar, pero me dolía mucho. Estaba con la cabeza en el suelo y llega Marcelo y dice que entren los doctores y yo no no, quiero jugar. Quería hacer un gol. No podía girar. Les dije que iba a continuar.. No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía las piernas y me llevaron al hospital que tienen en el estadio", contó de forma dramática.

Y más aún, Ney confesó que "ellos me dijeron te tenemos dos noticias, una buena y una mala.'La mala que no puedes jugar más el Mundial, se acabó para ti. La buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti'. Le avisé a mi familia, mi novia y ahí empezó mi peor semana". Video: YouTube The Players' Tribune.

Checa el video: