'Chicharito' gana más que el máximo goleador del 2017

Pese a ser considerado como el mejor anotador del año de la liga inglesa, Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, percibe un salario menor al del delantero mexicano, Javier 'Chicharito' Hernández, quien milita en el West Ham.

Según información del portal Daily Mail, Kane no se encuentra entre los mejores pagados del balompié inglés, pues gana un salario de 110 mil libras por semana, una cifra modesta en comparación con el Chicharito quien recibe 115 mil libras por semana con los Hammers.

El delantero mexicano se encuentra en la posición número 32, al igual que Wayne Rooney del Everton y Bernardo Silva del Manchester City, quienes ganan la misma cifra semanalmente.

La estrella del Tottenham tiene un registro de 18 anotaciones y superó los 56 goles a futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante el 2017.

De acuerdo a la lista publicada por el portal inglés el centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, ocupa el primer lugar con un total de 290 mil libras semanales; seguido de su compañero de equipo Romelu Lukaku con 250 mil.

Mientras tanto los jugadores del Manchester City, Sergio Agüero y Yaya Toure, al igual que el delantero del Manchester United, Zlatan Ibrahmovic, están empatados en el tercer lugar con un sueldo de 220 mil libras a la semana.

Harry Kane is Tottenham's talisman… but incredibly, he's only equal 35th in the Premier League pay stakes pic.twitter.com/AIXL6NZR1M

— kwame addae (@kwameunited) December 28, 2017