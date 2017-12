VIDEO: Aficionados de Pittsburgh queman jerseys de James Harrison

Luego de anunciar que James Harrison abandonaría a los Acereros de Pittsburgh para irse con los Patriotas de Nueva Inglaterra, las reacciones de los aficionados del estadounidense no se hicieron esperar, mismos que no se mostraron nada contentos con la decisión tomada.

A través de las redes sociales, la afición ha publicado distintos tipos de videos en donde muestran su indignación, en los que destacan aquellos que han quemado o tirado los jerseys que portaban el nombre de Harrison.

¡Aquí algunos de ellos!

Steelers fans are reacting completely normal to the news of James Harrison signing with the New England Pat…aaaannnddd they are burning his jersey! pic.twitter.com/4FgntZGqv5

— Laces Out (@LacesOutShow) December 27, 2017