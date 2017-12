VIDEO: Los jerseys quemados por aficionados durante el 2017

A lo largo de este año los equipos de distintas disciplinas no mantuvieron del todo contentos a sus aficionados, ya sea por los resultados dentro del campo o decisiones fuera de él, por lo que decidieron mostrar su enojo e indignación quemando sus jerseys, algo preciado para cualquier persona.

¡Aquí te dejamos algunos casos!

Aficionados de la NFL, indignados por protestas durante el himno estadounidense

Dicho tema fue muy sonado durante los últimos partidos de la NFL ya que distintos equipos se unieron arrodillándose durante el himno nacional de Estados Unidos, en el protocolo establecido previo a cada partido. Esto, en protesta a lo que en 2016 inició Colin Kaepernick contra la brutalidad piliciaca y la iniquidad de raza. Luego de ello, se generó una gran polémica con el presidente de su país, Donald Trump, mismo que solicitó a la NFL despedir a los jugadores que continuaran haciéndolo. Los aficionados tampoco se mostraron contentos, sino todo lo contrario y es por ello que decidieron quemar los jerseys de distintos equipos así como boletos y artículos representativos.

Aficionados de los Rayados de Monterrey queman jerseys tras perder la Final del Apertura 2017

Dentro de la Liga Mexicana de futbol se ha catalogado a la afición de Monterrey como una de las más grandes y con mayor fidelidad a los colores del equipo, claro, con sus respectivas excepciones. Tal fue el caso de uno de los hinchas que decidió quemar la colección de jerseys que tenía, tras la derrota que recibieron los Rayados ante su máximo rival, los Tigres de la UANL. Y no era para menos, la escuadra dirigida por Antonio Mohamed terminó como el máximo líder del Torneo de Apertura 2017; sin embargo, no pudo demostrar el mismo nivel durante el partido final, y así perdiendo la primera final regia en la historia del balompié mexicano, y además, en casa, el Estadio BBVA Bancomer.

Aficionados de Pittsburgh queman jerseys de James Harrison

El caso más reciente fue el de James Harrison, ya que luego de anunciar que abandonaría a los Acereros de Pittsburgh para irse con los Patriotas de Nueva Inglaterra, las reacciones de los aficionados del estadounidense no se hicieron esperar, mismos que no se mostraron nada contentos con la decisión tomada. Y a través de las redes sociales, la afición ha publicó distintos tipos de videos en donde muestran su indignación, en los que destacan aquellos que han quemado los jerseys que portaban el nombre de Harrison.

Steelers fans are reacting completely normal to the news of James Harrison signing with the New England Pat…aaaannnddd they are burning his jersey! pic.twitter.com/4FgntZGqv5

— Laces Out (@LacesOutShow) December 27, 2017