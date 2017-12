Histórico rival de Schumacher le mandó curioso mensaje a cuatro años de su accidente

Un histórico rival de Michael Schumacher sorprendió con un ‘curioso’ mensaje para el piloto alemán, justo a cuatro años del trágico accidente que sufrió en los Alpes suizos.

Y es que el comentario del británico Damon Hill, rival de la década del 90, llamó la atención entre los muchos mensajes que el mundo del motor envió este día a ’Schumi’.

"¡No fue tan amable conmigo, pero lo perdono! Es una pena que nunca pudiéramos conocernos el uno al otro mejor. Una gran pena", escribió Hill citando el mensaje de Felipe Massa quien aseguró que "Schumi" fue su "maestro, muy agradable y amable".

He wasn’t quite so kind to me! But I forgive him. Shame we never got to get to know one another better. Great shame. @MassaFelipe19 @schumacher #F1 #KeepfightingMichael https://t.co/0KZB7aKGac

— Damon Hill (@HillF1) December 29, 2017