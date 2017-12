El quarterback mexicano que sí tiene posibilidades de jugar en NFL

Dentro de la División II de la NCAA, hay un quarterback tricolor que ha acaparado los reflectores, Luis Pérez Soriano, joya del futbol americano colegial de Estados Unidos que ya recibió el Trofeo Harlon Hill, el cual lo acredita como el mejor jugador del año y lo motiva para cumplir su sueño: conquistar la NFL en nombre de México.

Pese a haber nacido en Estados Unidos, el joven mariscal de campo de los Lion Athletics, de laA&M-Commerce de Texas, se siente cien por ciento mexicano, por lo que lo llenaría de orgullo saltar al emparrillado con la bandera nacional siempre en su mente.

“Dentro del emparrillado represento a México y aunque ahorita no hay muchos quarterbacks mexicanos que están jugando, lo que estoy haciendo en este momento es representar a mi país. Mi idea es ser el primer quarterback mexicano que llega a la NFL.

“Quiero poner el nombre de México en alto. Antes no me pasaba por la mente que yo iba a ser el primer quarterback del país, pero ahorita estoy muy orgulloso de lo que he logrado”, declaró Pérez a Récord.

Nacido en Chula Vista, California, Pérez Soriano tiene padres mexicanos y creció con la cultura tricolor, por lo que ni el idioma ni nuestras costumbres le son extrañas pese a ser legalmente estadounidense.

“Me siento mexicano cien por ciento. Nací en Estados Unidos, pero en mi casa hablaban puro español, hasta que llegué a la escuela. Así que yo soy mexicano”, aseguró el pasador estrella de la División II de la NCAA.

En cuanto a las complicaciones que le podría generar estar en la segunda categoría del futbol americano de EU, la cual no tiene un nivel más alto de competencia que el circuito mayor, Luis no se muestra preocupado y sólo está esperando su gran oportunidad.

“Sí es posible llegar a la NFL; tengo un palmarés muy interesante, así que si un equipo me da una oportunidad, lo voy a hacer bien. Debo de entrenar muy duro y ojalá algún equipo me deje jugar con ellos”, compartió.