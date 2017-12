NFL multa a Kamara por jugar con zapatillas navideñas

El running back de los Saints de Nueva Orleans, Alvin Kamara, afirmó que la NFL lo multó con 6.079 dólares por haber utilizado zapatillas con motivos navideños _de color rojo y vivos blancos_ en la victoria del domingo sobre los Falcons de Atlanta.

Kamara, seleccionado este año por los Saints, dijo que jugar con esas zapatillas prohibidas valió la pena y expresó confianza en que sirvan de publicidad a una recaudación de fondos que se destinarán a la entrega de calzado deportivo a menores cuyas familias no pueden comprárselos.

Muchos jugadores, como el receiver estelar de los Falcons, Julio Jones, utilizaron el domingo pasado zapatillas con motivos navideños durante el calentamiento antes del partido disputado el día de la Nochebuena.

Sin embargo, antes del inicio del encuentro, la mayoría de los jugadores volvieron a ponerse sus zapatillas oficiales conforme a las normas de la NFL.

Las zapatillas rojas de Kamara tenían en la parte superior un borde blanco similar al del abrigo de Santa Claus y hasta cascabeles. El jugador quitó los cascabeles para jugar pero señaló que utilizó las zapatillas a pesar de las advertencias de que infringía las normas de la NFL sobre los uniformes.

Kamara, que con sus zapatillas rojas consiguió 90 yardas desde la línea de golpeo, dijo en tono alegre que la multa hacía aparecer a la NFL como el personaje “Grinch” de la Navidad.

We talkin bout Christmas??!! Lemme show y’all some different flavors. @adidasFballUS #teamadidas #NewSpeed pic.twitter.com/gCUQnlq117

— Alvin Kamara (@A_kamara6) December 23, 2017