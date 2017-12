Patty López enciende las redes sociales con collage de fotos

Patty López de la Cerda, guapa y talentosa reportera de Azteca Deportes México, encendió su Instagram con un collage de fotografías, la mayoría en bikini, donde muestra su escultural cuerpo que ha formado tras un arduo trabajo en el gimnasio.

Nueve son las imágenes que mostró en un a recopilación del 2017, donde únicamente la última de ellas presume un vestido rojo y pintada como La Catrina, debido al pasado festejo del Día de Muertos en nuestro país.

Con título '2017 best nine', Patty cuestionó a sus seguidores en la red social sobre "¿cuál es su favorita?", por lo que pocos segundos después comenzaron a darle 'like' y los infaltables comentarios de sus fans.

¡Imperdible!