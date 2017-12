Revela Ronaldo por qué su extraño peinado de la Final del Mundial 2002

El brasileño Ronaldo dio a conocer la verdad sobre el peinado que lo caracterizó en la Final del Mundial de Corea y Japón en 2002 y que hasta hoy no tenía una explicación concreta por parte del ex artillero del Real Madrid.

En declaraciones recogidas por ESPN, Ronaldo aseguró que nunca imaginó el impacto que iba a causar entre los pequeños aficionados, quienes no tardaron mucho en imitarlo, lo cual le causó malestar y extrañeza.

Ronaldo dijo que el peinado se debió a que quiso igualar a un personaje de nombre 'Cascao', quien salía en una serie llamada 'Turman de Monica'.

"Cada vez que miraba a un niño con ese corte de pelo me desesperaba. No era eso lo que quería, no lo hice para influenciar a los niños de esta manera”, comentó Ronaldo, quien en aquella ocasión se alzó con el triunfo en la Gran Final ante Alemania precisamente con sus dos goles.