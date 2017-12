ANUARIO: ¡Lo mejor del deporte en 2017!

Que no termine el año sin el último suspiro de nostalgia, por ello aquí te dejamos los mejores eventos deportivos que marcaron el 2017, para que despidas con un gran sabor de boca este año.

Enero:

Abierto de Australia: La tenista estadunidense Serena Williams se coronó tras vencer a su hermana Venus, para adjudicarse su título 23 de Grand Slam; en tanto que Roger Federer ganó su título 18 de Grand Slam al imponerse ante Rafael Nadal.

The Best FIFA: Cristiano Ronaldo fue galardonado con el premio The Best como mejor futbolista del 2016, al superar a Lionel Messi y Antoine Griezman que también fueron finalistas.

Febrero:

Super Bowl: Tom Brady encabezó la milagrosa recuperación de los Patriotas para conseguir una dramática victoria de 34-28 sobre los Atlanta Falcons y conquistar el Super Bowl 51; perdían por 19 puntos hasta el medio tiempo, empataron 28-28 en los segundos finales y obligaron a jugar el primer tiempo extra en la historia.

Marzo:

Abierto Mexicano de Tenis: Sam Querrey dio la sorpresa en Acapulco al imponerse a Rafael Nadal y coronarse campeón del certamen mexicano; mientras que la ucraniana Lesia Tsurenko, se convirtió en la nueva monarca al superar en la final a la francesa Kristina Mladenovic.

Abril:

Grandes Ligas: Dio inicio la temporada del beisbol de las Grandes Ligas con gran voltereta de los Nacionales 4-2 sobre los Marlins de Miami.

Mayo:

Final Clausura 2017 Liga MX: La grandeza de Chivas volvió a acaparar la atención en el futbol mexicano, luego de que conquistará su título 12 tras vencer a Tigres 2-1 en territorio tapatío y 4-3 en el global.

Pelea entre ‘Canelo’ y Chávez Jr.: Saúl Álvarez venció sin problemas por decisión unánime a Julio César Chávez Junior, en la pelea más mediática entre boxeadores mexicanos en la última década.

Junio:

Final Champions League: Real Madrid hizo historia al consagrarse como el primer bicampeón del torneo europeo, luego de vencer con autoridad 4-1 a la Juventus y celebrar en Cardiff su título número 12.

Julio:

Final Wimbledon: Roger Federer conquistó el torneo por octava vez y se convirtió en el jugador que más veces ha ganado este Grand Slam, al derrotar en la final al croata Marin Cilic.

Confederaciones: Alemania se proclamó campeón de la Copa Confederaciones por primera vez en su historia al imponerse 1-0 ante Chile en la final.

Copa Oro: Estados Unidos conquistó su sexto título de Copa Oro al vencer a Jamaica por 2-1, en una dramática final. México fue eliminado en semifinal por el conjunto caribeño.

Agosto:

Floyd Mayweather vs. McGregor: Floyd Mayweather noqueó a Conor McGregor en el décimo asalto de la llamada ‘Pelea del siglo’, en la que ‘Money’ dejó su récord en 50-0.

Triplemanía XXV: Una de las máscaras más valiosas de la lucha libre cayó en el magno evento de la Triple A, luego de que Psycho Clown venciera a Dr. Wagner y lo despojara de su tapa en la batalla estelar.

Maratón CDMX: El etíope Fikadu Kebede gana la XXXV edición del Maratón de la Ciudad de México, al ser el primero en cruzar la meta en el Estadio Olímpico Universitario, con un tiempo de dos horas 17 minutos 28 segundos.

Septiembre:

Aniversario CMLL: Gran Guerrero despojó de su máscara a Niebla Roja al imponerse en la batalla estelar del 84 aniversario del CMLL, en la Arena México; fue la tapa número 32 en caer en este evento.

Octubre:

Clásico de otoño: Dodgers de Los Angeles y Astros de Houston disputaron la Serie Mundial 2017 del beisbol de Grandes Ligas, donde se proclamaron campeones los Astros 4-3 en el séptimo juego.

Gran Premio de México: Lewis Hamilton conquistó su cuarto título de la Fórmula 1, pese a terminar noveno en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen fue el ganador de la carrera.

Mundial Sub 17: Inglaterra se convirtió por primera vez campeón de la categoría al derrotar a España por 5-2. México quedó eliminado en octavos de final al perder 2-1 ante Irán.

Noviembre:

NFL en México: Los Patriotas de Nueva Inglaterra consiguieron su octavo triunfo de la temporada al imponerse 33-8 ante los Raiders de Oakland, en el Estadio Azteca.

Final Liga MX Femenil: Chivas hizo historia al convertirse en el primer campeón del torneo femenil al vencer 3-0 al Pachuca, en el partido de vuelta de la final del Apertura 2017 y con global 3-2.

Diciembre

NBA México: El mejor básquetbol del mundo llegó a la Arena Ciudad de México con la victoria de Brooklyn sobre Oklahoma City y la derrota ante Heat de Miami en los dos duelos disputados en territorio azteca.

Sorteo Mundial: Las 32 selecciones invitadas a la Copa del Mundo de Rusia 2018 conocieron su destino tras el sorteo que definió los ocho grupos. México comparte sector con el campeón Alemania.

Final Apertura 2017 Liga MX: El Clásico regio definió en una final inédita al campeón del futbol mexicano: Tigres conquistó su sexta estrella tras vencer a domicilio 2-1 a Rayados y 3-2 en el global.

