Mexicanos Herrera y 'Gullit' acaban año con actividad en clásico escocés

Los futbolistas mexicanos Eduardo Herrera y Carlos “Gullit” Peña concluyeron 2017 con minutos de actividad durante el clásico escocés entre Rangers y Celtic.

Los dos jugadores aztecas ingresaron de cambio en el tramo final del compromiso celebrado en Celtic Park, mismo que acabó empatado sin goles, resultado que benefició al líder conjunto verdiblanco.

El director técnico Graeme Murty apostó por Peña al minuto 80 que entró en lugar del croata Niko Kranjcar y Herrera ingresó al 89 por el colombiano Alfredo Morelos.

“Gullit” estuvo en el campo debido a la lesión de Kranjcar y Herrera fue utilizado para quemar los últimos segundos del juego, en el que incluso hizo una falta, en un empate de Rangers contra un Celtic que dominó la mayor parte del juego.

Así los dos elementos tricolores concluyeron este año con actividad en lo que es su primera aventura europea a la espera de que en el mercado invernal de enero puedan continuar con los Light Blues.

Con este empate en la fecha 22 de la Liga Premier de Escocía, Rangers llegó a 40 unidades en el tercer lugar, mientras que Celtic alcanzó 51 para estar en la cima de la manera cómoda y en solitario.

80' SUB: Kranjcar comes off and is replaced by Pena. 0-0 pic.twitter.com/klmWAswT0U

— Rangers Football Club (@RangersFC) December 30, 2017