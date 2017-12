Mourinho confirmó la baja de Ibrahimovic

El sueco Zlatan Ibrahimovic se perderá, por lesión, los próximos encuentros del Manchester United, según anunció el técnico de los reds, el portugués Jose Mourinho.

Mourinho desveló que Ibrahimovic, ausente de la convocatoria de este sábado para el encuentro ante el Southampton, se lesionó en choque del 'boxing day', el pasado martes. Sin embargo, no desveló la naturaleza de la dolencia del sueco, que fue cambiado en el descanso del enfrentamiento ante el Burnley.

"Zlatan Ibrahimovic estará un mes fuera por la lesión del martes pasado. Por supuesto echas de menos a tu delantero y a tu hombre gol", apuntó Mourinho tras el duelo contra el Southampton.

El Manchester United volverá a competir el próximo lunes, 1 de enero, en Goodison Park, contra el Everton. Después, afrontará su compromiso de la Copa de Inglaterra, cuatro días más tarde, ante el Derby County.

The boss has revealed that @Ibra_official will be out of action for #MUFC for one month. pic.twitter.com/qrb60A3tU4

— Manchester United (@ManUtd) December 30, 2017