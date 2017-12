La AMF pide a Santos resolución al caso Armenteros

La situación que vive Emiliano Armenteros, "actual jugador de Atlante", comenzó a dar de qué hablar por cuestiones extra cancha, debido a que Santos, ex equipo del futbolista, aún no pone en la mesa todos los arreglos con los que quedó con el mediocampista, ya que a pesar de tener una deuda financiera, tampoco lo dejan entrar con el conjunto lagunero, por lo que pide respeto a su persona.

"Fue un año complicado en Santos, en cuanto a lo futbolístico no he tenido mucha participación y me está tocando un problema que no le gusta a ningún jugador que es no ser tomado en cuenta. No me dejaron entrenar cuando el equipo inició la pretemporada, me pusieron como transferible en el Draft, no salió nada, la última quincena no me pagaron, le pagaron a todos los compañeros y a mí no y yo sigo teniendo contrato", fueron las palabras del argentino para TyC Sports.

A pesar de que los Potros dieron a conocer por medio de su cuenta oficial de Twitter la llegada del elemento a mediados de diciembre, es una incógnita su futuro y más, a días de que dé inicio el certamen mexicano, correspondiente al Clausura 2018.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Futbolistas mandó un comunicado de prensa donde aclaró que Armenteros cuenta con todo el apoyo de ellos y esperan que dicha cuestión tenga un pronto final para bien de ambas partes, sin dejar de lado que "en caso de que no exista una respuesta por parte del equipo sobre el estatus laboral del futbolista" habrá un memorándum.

La AMF puso un plazo par resolver el problema del sudamericano hasta el próximo martes 2 de enero del 2018; es decir, en caso de que no exista respuesta favorable hacia el perjudicado llegarían hasta las consecuencias.

