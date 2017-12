Así recibió el año nuevo Roger Federer

El tenista suizo, Roger Federer presumió en sus redes sociales, la manera en la que recibió el 2018 desde Australia, destacando el gran año que tuvo al ganar el Abierto de Australia y Wimbledon, esperando con ansias conseguir mayores éxitos.

"Feliz año nuevo desde Perth, 2017 fue irreal. 2018 aquí venimos", escribió en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de él.

Cabe señalar que Federer se ha consolidado como el mejor tenista, tras los años de experiencia y la técnica tan mágica que tiene en cada competencia en la que participa.

Happy new year from Perth everyone, 2017 was unreal. 2018 here we come.

🎇🎆 pic.twitter.com/nFtTfNlpjQ

— Roger Federer (@rogerfederer) December 31, 2017