Compañero de Alexis Sánchez se burla de él por su ausencia en el Mundial

El Mundial de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina, y la emoción en los jugadores que asistirá aumenta día a día, tal fue el caso del egipcio Mohamed Elnery, quien además de anunciar su presencia en dicho certamen se burló del chileno, Alexis Sánchez, quien lamentablemente la selección de su país no consiguió su boleto.

En la publicación de Elnery se puede apreciar una fotografía de él, en donde invita a distintos compañeros del Arsenal a alistarse para la justa mundialista del próximo año, para finalizar con la frase polémica. "Lo siento amigo Sánchez, ahí no hay lugar para ti".

La 'bromita' realizada por el egipcio llegó en un mal momento, ya que las fibras de todo Chile continúan demasiado sensibles, y lógicamente no les causó nada de gracia.

Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn

— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) December 30, 2017