Guardiola compara a jugador del City con Superman

El buen paso que tiene el Manchester City en la Premier League es un logro más para Pep Guardiola, quien a su llegada con el conjunto inglés no tuvo la mejor bienvenida, al tener una escasez de puntos y resultados inesperados, pero la magia del catalán crearon una fortaleza en la actual temporada, donde es el único club de Inglaterra que sigue invicto.

Después de la última conferencia que dio el estratega español, aseguró que uno de sus jugadores es un superhéroe debido a las agallas que le pone en cada uno de los partidos que tiene dentro del terreno de juego.

"Si tuviese que señalar a un futbolista que merece respeto por lo que hemos hecho hasta ahora en esta temporada, es Otamendi. Ser un defensor central en nuestro equipo no es fácil porque no solo tienes que defender. Este tipo de cosas se logran con valentía", analizó el ex técnico de Bayern Munich respecto al rendimiento del central. "Otamendi nos ha ayudado mucho, ¡tenemos un Superman en el equipo!", aseveró.

Cabe destacar que el City cuenta con 58 unidades en la tabla general de la liga, por encima del Chelsea, cuadro que le sigue con 13 puntos por debajo.

