Técnico del Porto lamenta expulsión de Héctor Herrera

Sergio Conceiçao, director técnico del Porto, lamentó la expulsión del mediocampista mexicano Héctor Herrera durante el compromiso frente a Paços de Ferreira.

Los “Dragones” ganaron 3-2 en la víspera para avanzar a las rondas finales de la Copa de la Liga de Portugal, sin embargo, lo negativo del juego fue la tarjeta roja al tijuanense, quien es pieza importante en el equipo.

“Herrera no tenía necesidad de haber hecho lo que hizo. Seguramente ni golpeó al adversario, pero hizo el gesto y ya se sabe que aquí no hay facilidades. En contra del FC Porto no se facilita”, mencionó el timonel.

Ahora Héctor Herrera pagará el juego de suspensión este 3 de enero contra Feirense, del mexicano Antonio Briseño, por la jornada 16 de la Liga de Portugal (Primeira Liga).

“Nos quedamos privados de un jugador importante en la maniobra del equipo, es el punto negativo de esta partida. No está él (Herrera), pero estarán otros jugadores que tendrán la oportunidad de mostrarse. El equipo no se resiente y a veces hasta mejora”, añadió Conceiçao.

El futbolista tijuanense dio un codazo en el rostro a André Leal, del Paços de Ferreira, por lo que vio la roja directa a los 88 minutos, sin que la victoria de los “Dragones” se viera perjudicada.

TE RECOMENDAMOS