Chivas femenil apunta a una nueva final en el Clausura 2018

El debut de la Liga MX Femenil fue histórico. Chivas se convirtió en el primer campeón del futbol profesional para damas en México. Ahora, arranca 2018 y las ilusiones se han renovado. Las jugadoras rojiblancas apuntan alto. Quieren ser protagonistas una vez más. Apuntan a llegar de nuevo a la final.

“Nos ilusiona mucho. Si seguimos evolucionando, pero con el mismo concepto de unión y conjunto creo que vamos a volver a estar en la final. La verdad me siento muy bien, muy motivada. fue una pretemporada muy dura, pero eso nos dará resultados en la temporada. Mi principal objetivo es ser titular, pero para eso primero debo empezar a ganar minutos y meter más goles”, explicó la delantera Daniela Carrandi.

Para llegar alto, Chivas deberá incorporar rápidamente a sus refuerzos. “Creo que falta conocer más a las nuevas jugadoras. Muchas somos las mismas, pero debemos conocernos para volver a ser un equipo tan fuerte como lo fuimos la temporada pasada. Estábamos abiertas a que llegaran nuevas jugadoras. Las recibimos muy bien y ellas se supieron adaptar. Saben la importancia de este club y se están adaptando bien a las circunstancias”, añadió Carrandi.

Y en Chivas existe plena consciencia de que ahora serán el rival a vencer. La misión para el Rebaño Sagrado no luce nada sencilla. Valeria Meza, por su parte, aseguró que la clave para repetir el éxito será no “agrandarse”. El Guadalajara debe mantener los pies en la tierra.

“Este torneo no será fácil, todos los equipos saldrán a comernos en la cancha. Por eso estamos mentalizaras a que no serán partidos sencillos. Somos campeonas, pero no debemos perder la cabeza. No podemos agrandarnos, sino ser un equipo humilde, respetar al rival y darle con todo desde el primer partido”, sentenció Meza.

TE RECOMENDAMOS