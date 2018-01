Cristiano Ronaldo estaría buscando casa en Inglaterra, en es específico cerca de Londres, ya que pretende que su hijo mayor estudie en la misma escuela en la que está el primogénito de los duques de Cambridge.

De acuerdo con información del diario británico Daily Mirror, el portugués desea que Cristiano Jr. asista al colegio privado Thomas’s School por lo que podría adquirir una casa o departamento cerca de la escuela.

El mismo tabloide asegura que el jugador del Real Madrid le dijo a personas cercanas que “si es suficientemente buena para Guillermo y Kate, también los es para mí”.

La matrícula anual cuesta 20 mil euros y ahí estudia el príncipe Jorge desde principios de curso.

Cristiano Ronaldo he vivido sus mejores momentos con el Real Madrid; sin embargo, no descartaría regresar al futbol inglés en caso de que no se solucionen sus problemas con hacienda de España.