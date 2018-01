Raiders y Colts despiden a sus entrenadores

Los Raiders terminaron la temporada regular del 2017 con marca de 6-10 sin posibilidades de avanzar a playoffs, por lo que anunciaron que el entrenador Jack del Río deja de pertenecer a la franquicia.

La medida fue tomada después de cerrar la Semana 17 al perder 30-10 ante Los Cargadores de Los Ángeles con los cuales Del Río deja su paso con el equipo con marca de 25-24.

Justo hace un año, Raiders terminaron con su sequía que mantenían desde 2003 para avanzar a playoffs aunque salieron prematuramente, sin embargo, el dueño del equipo Mark Davis anunció en febrero de este año una extensión de contrato de cuatro años con el equipo.

Pero la mala temporada que tuvieron en 2017, terminaron por acabar con el crédito de Jack del Río que en 2016 guió al equipo a terminar con marca de 12-4.

"Agradecemos el esfuerzo de Jack por sentar las bases de este equipo para el futuro. Gracias a Jack, a su esposa, Linda, y a su hija, Aubrey, por sus importantes contribuciones a los Raiders y nuestra comunidad local en Oakland. Les deseamos todo lo mejor", dijo Davis en un comunicado.

We have parted ways with head coach Jack Del Rio: https://t.co/jc7MsrMoCM pic.twitter.com/DJiAhHF6T6

— OAKLAND RAIDERS (@RAIDERS) January 1, 2018