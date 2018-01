Daniella Chávez provoca movilización de policías en Dubai

La chilena Daniella Chávez se encuentra de vacaciones en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y ella misma dio a conocer que provocó que la policía local la vigilara mientras ella se encontraba en una de las playas de la ciudad.

La modelo dio a conocer en Twitter que se encontraba realizando una sesión de fotos con un “bikini normal” cuando los oficiales le “hicieron una ronda”. Sin embargo, aseguró que le gustaría vivir en Dubai.

Hoy me hizo ronda la policia en la playa de Dubai, solo me estaba haciendo una sesión de fotos y era bikini normal, pero igual me quiero quedar a vivir aquí, me encanta 💗me extrañarían ?🤷🏼‍♀️besos😘 #dubai #emirates #burjalarab .

. pic.twitter.com/wnMjtB3O0X

— Daniella Chavez (@daniellachavezc) January 2, 2018