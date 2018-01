VIDEO: ¡Lo dan de alta! Dembelé podría jugar en Copa del Rey

El francés Ousmane Dembélé, extremo del Barcelona, recibió el alta médica después de superar una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que lo alejó de las canchas durante tres meses y medio.

En el portal del equipo se informó que el galo ya está disponible para el entrenador Ernesto Valverde, tras un proceso de recuperación que finaliza este martes 2 de enero, luego de que se sometió a una cirugía en septiembre pasado.

Semanas atrás se vio al futbolista de 20 años realizar trabajo específico en cancha de forma individual, pero fue el pasado 6 de diciembre cuando comenzó a participar en los rondos con el resto del equipo.

Antes de su lesión, registrada el pasado 16 de septiembre en la jornada cuarta jornada de la Liga de España ante Getafe, Dembélé jugó contra el Espanyol y la Juventus sus primeros partidos como azulgrana y otorgó su primera asistencia a Luis Suárez en el derbi catalán.

Su regreso a los terrenos de juego podría ser el próximo jueves cuando Barcelona enfrente al Celta de Vigo en duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

We start the year with great news… #DembeleIsBack!@Dembouz 💪 pic.twitter.com/3J3xfY7FFS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 2, 2018