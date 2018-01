Luuk de Jong pide referencias sobre el América y la Liga MX

La llegada de Luuk de Jong al América toma fuerza después de que el jugador del PSV pidiera referencias sobre el futbol mexicano. Así lo dio a conocer Hans Westerhof a ESPN.

En entrevista para la cadena deportiva estadounidense, el ex técnico de Chivas reveló que el atacante holandés lo contactó para pedir referencias sobre México y la Liga MX.

“Luuk me llamó y me dijo lo del Club América, me preguntó algunas cosas sobre México, del Club América y le dije que era un gran equipo, que junto a Chivas y Pachuca es el mejor equipo de México; le dije que jugaba muy ofensivo y que era bueno para él, porque es un centro delantero al que conocemos desde hace muchos años en Holanda. Está interesado en el Club América”, declaró Westerhof

De acuerdo a las palabras del técnico holandés, De Jong también habló con Leo Beenhakker, ex entrenador del América y las Chivas, y podría estar más cerca de aceptar jugar en México. "Después de lo que habló conmigo y con Beenhakker, creo que está más convencido de que puede ser una muy buena oportunidad para él”, agregó Hans Westerhof.

En caso de que las Águilas quieran concretar el fichaje de Luuk, le deberán pagar siete millones de euros al PSV.

